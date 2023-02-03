Украинские боевики 33 раза за сутки обстреливали населенные пункты ДНР, на одной из мин подорвался подросток

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Город Донецк и еще семь населенных пунктов Донецкой народной республики - Владимировка, Гольмовский, Горловка, Макеевка, Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая - оказались под обстрелом со стороны киевских боевиков 2 февраля.

В течение суток украинские нацисты 33 раза атаковали жилые районы и сбросили более 170 снарядов калибра 152 мм и натовского калибра 155 мм. Оперативной информацией о вражеских бомбардировках поделилось представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Не обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в результате обстрелов один человек погиб, еще двое ранены.

«Сегодня в 16.15 в Петровском районе на ул. Юннатов на запрещенной международными конвенциями мине "Лепесток" подорвался подросток 2008 года рождения», - сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Южная группировка войск продолжает наступление на Донецком направлении.