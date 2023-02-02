МО РФ: на Донецком направлении продолжаются наступательные действия российских войск
Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений "Южной" группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка Донецкой народной республики», - заявил он.
Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике. Как утверждает Конашенков, на данном направлении уничтожены до 50 украинских боевиков, танк, бронетранспортер, два пикапа, две советские буксируемые гаубицы: 152-мм «Мста-Б» и 122-мм Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери неприятеля в личном составе превысили 65 человек. Речь идет о боевиках украинской бригады теробороны в районе Полтавки и мехбригады в районе Угледара. В районе Херсона и Змиевки уничтожены два склада украинских боеприпасов.
На Купянском направлении российская авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение подразделениям мехбригады в районе Новоселовского. Потери украинской стороны превысили 25 человек. В районе Волчанска нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град».
Конашенаков также доложил об успешном наступлении наших войск на Краснолиманском направлении. Нанесено поражение подразделениям украинской десантно-штурмовой бригады в районе Кармазиновки и Серебрянского лесничества. Суточные потери ВФУ на данном направлении в личном составе превысили 100 человек.
В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении вражеских РСЗО HIMARS и MLRS в районе Краматорска.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов