МО РФ: на Донецком направлении продолжаются наступательные действия российских войск

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что на Донецком направлении наступает «Южная» группировка войск.

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Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений "Южной" группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка Донецкой народной республики», - заявил он.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике. Как утверждает Конашенков, на данном направлении уничтожены до 50 украинских боевиков, танк, бронетранспортер, два пикапа, две советские буксируемые гаубицы: 152-мм «Мста-Б» и 122-мм Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери неприятеля в личном составе превысили 65 человек. Речь идет о боевиках украинской бригады теробороны в районе Полтавки и мехбригады в районе Угледара. В районе Херсона и Змиевки уничтожены два склада украинских боеприпасов.

На Купянском направлении российская авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение подразделениям мехбригады в районе Новоселовского. Потери украинской стороны превысили 25 человек. В районе Волчанска нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град».

Конашенаков также доложил об успешном наступлении наших войск на Краснолиманском направлении. Нанесено поражение подразделениям украинской десантно-штурмовой бригады в районе Кармазиновки и Серебрянского лесничества. Суточные потери ВФУ на данном направлении в личном составе превысили 100 человек.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении вражеских РСЗО HIMARS и MLRS в районе Краматорска.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов