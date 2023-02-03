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СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса

Игнат Далакян
13:17 03.02.2023
Следователь СК РФ сообщил, что в здании на момент обстрела украинских боевиков находился глава администрации и сторож здания.
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации прибыли на место обстрела администрации города Ясиноватая в Донецкой Народной Республики и изъяли осколки и фрагменты боеприпаса неизвестного вида и типа. Об этом рассказал сотрудник ведомства.

«В ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда неизвестно типа и вида. Они будут изъяты и направлены на соответствующую экспертизу для установления типа и вида снаряда. В ходе обстрела пострадавших нет», - цитирует следователя СК РФ РИА Новости.

Согласно словам сотрудника Следственного комитета РФ, посечено здание, рядом с которым взорвался снаряд украинских боевиков. Также, согласно его словам, поврежден фасад и выбиты стекла.

Также сообщается, что в момент обстрела националистов в здании находился глава администрации и сторож. Согласно информации следователя, все остались живы.

Напомним, что около восьми вечера накануне украинские боевики обстреляли центр города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. На данный момент на месте обстрела ведутся восстановительные работы. В здании администрации города побывал корреспондент нашего телеканала и показал последствия атаки украинских войск.

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