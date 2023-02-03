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ФСБ задержала жителя Симферополя за призывы к убийству полицейских

Игнат Далакян
11:34 03.02.2023
Крымчанину грозит до пяти лет заключения.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности задержала жителя Симферополя, который размещал на странице в своей соцсети материалы с призывами к убийству правоохранительных органов Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Согласно сообщению ведомства, 50-летний крымчанин подозревается в совершении публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности. Мужчина размещал призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации в социальной сети «Вконтакте».

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ФСБ России задержала в Крымском полуострове боевика из украинского националистического батальона. Житель Севастополя еще в 2016 году вступил в запрещенную на территории РФ организацию и принимал активное участие в деятельности НВФ.

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