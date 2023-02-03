Состояние госпитализированного из СИЗО Митволя оценивается как удовлетворительное

Олег Митволь госпитализирован в Краевую туберкулезную больницу №1 ГУФСИН России по Красноярскому краю из СИЗО.

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Состояние бывшего главы Росприроднадзора Олега Митволя, который был госпитализирован из СИЗО в Красноярске в тюремную больницу, удовлетворительное. Об этом сообщили в ГУФСИН.

Как сообщает ведомство, Олег Митволь госпитализирован в Краевую туберкулезную больницу №1 ГУФСИН России по Красноярскому краю в связи с заболеванием.

«В настоящее время пациенту выставлен диагноз, он находится под наблюдением медицинских работников и получает медицинскую помощь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», - цитирует РИА Новости сообщение ГУФСИН.

Медики оценивают состояние обвиняемого по делу о хищении как удовлетворительное.

В пресс-службе ведомства отметили, что условия содержания СИЗО соответствуют требованиям законодательства.

Ранее бывший глава Росприроднадзора Олег Митволь, который содержится в красноярском СИЗО по делу о хищении 900 миллионов рублей, экстренно был госпитализирован. Сообщалось, что у него резко ухудшилось состояние.

Бывший префект САО Москвы был задержан в столичном аэропорту Внуково, откуда Митволь пытался вылететь за рубеж. Однако, маршрут экс-замглавы резко перестроили до Красноярска, где бывшего чиновника отправили в следственный изолятор. Митволь обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, за которое ему грозит до 10 лет тюремного заключения.