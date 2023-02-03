МО РФ показало кадры подготовки российских военнослужащих в тыловой зоне СВО к грядущим боям

Огневая и тактическая подготовка проходят каждый день по несколько часов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало кадры тренировок российских военнослужащих тыловом районе проведения специальной военной операции (СВО). Огневая подготовка и боевое слаживание подразделений проходят на полигоне Западного военного округа.

Занятия проводятся ежедневно, в интенсивном режиме и под руководством опытных инструкторов, которые уже принимали участие в боевых действиях в зоне СВО. Военнослужащие оттачивают навыки до автоматизма, на их отработку выделяется по несколько часов в день.

На тренировках мужчин готовят к будущим сражениям - воссоздается атмосфера настоящего боя. На кадрах видно, как военнослужащие бьют по мишеням из автоматов и пулеметов, а также перемещаются по площадке. В описании к видео сказано, что основной этап тренировки – огневая подготовка. Мишени, по которым стреляют бойцы, находятся на расстоянии 300, 350, 400 метров.

В Минобороны подчеркивают, что мужчин отправят участвовать в боях только после того, как они будут идеально подготовлены.

Ранее сообщалось, что в зону ответственности Южного военного округа вошли новые регионы России - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это следует из карты военных округов, опубликованной на сайте российского оборонного ведомства.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов