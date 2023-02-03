Расширение зоны ответственности ЮВО следует из карты военных округов, опубликованной на сайте МО РФ.

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В зону ответственности Южного военного округа вошли новые регионы России - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это следует из карты военных округов, опубликованной на сайте российского оборонного ведомства.

Четыре новых региона вошли в состав России в сентябре 2022 года - когда, по результатам проведенных референдумов за это высказалось подавляющее большинство их жителей.

В декабре президент РФ Владимир Путин потребовал интеграции субъектов в российскую судебную систему в максимально сжатые сроки.

Так, 27 сентября состоялись референдумы, а 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под документами поставили Путин и главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов