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В Федерации шахмат России подтвердили переход в Азиатскую шахматную федерацию

Алексей Курильченко
10:57 03.02.2023
Глава ФШР заявил, что в Азии меньше проблем с отношением к русским.
В Федерации шахмат России подтвердили переход в Азиатскую шахматную федерацию
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Федерация шахмат России подтвердила переход из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). Об этом сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. Он напомнил, что заявка на вступление в азиатскую организацию была подана в апреле. Окончательное решение будет принято в ходе заседания конгресса азиатской федерации, которое пройдет с 26 февраля по 3 марта.

Также Ткачев рассказал, что ECU поддерживала жесткие меры в отношении спортсменов из России, так же как и Международная шахматная федерация (FIDE). По его словам, в Германии местным спортсменам запретили играть в турнирах с россиянами. При этом в декабре, на чемпионате Европы в Польше играла лишь одна российская спортсменка - Александра Костенюк, завоевавшая золотую медаль.

Ткачев добавил, что в азиатской лиге будет меньше проблем с отношением к россиянам, в соревновательный календарь в Азии насыщеннее европейского. Это позволит российским шахматистам больше практиковаться. Об этом Ткачев рассказал газете «Коммерсантъ».

Ранее совет FIDE разрешил российским и белорусским шахматистам выступать под нейтральным флагом до конца 2023 года. По истечении этого строка игроков вернут в предыдущую федерацию.

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