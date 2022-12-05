Совет FIDE разрешил российским шахматистам выступать под нейтральным флагом до 2024 года

Совет FIDE разрешил шахматистам России и Белоруссии еще в течение года выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

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Совет Международной шахматной федерации пролонгировал до конца 2023 года разрешение для спортсменов из Белоруссии и России выступать на международных турнирах под флагом FIDE. Решение Совета FIDE опубликовано на сайте федерации.

«Право играть под флагом FIDE предоставляется до 1 января 2024 года, если не принято иное решение. По истечении этого срока, при отсутствии других запросов, игрок будет автоматически возвращен в предыдущую федерацию», - говорится в тексте документа.

Решение Совета FIDE вступает в силу с 15 декабря.

Напомним, что в марте FIDE предоставила спортсменам из России и Белоруссии право играть в турнирах под флагом федерации до конца мая, а затем это решение было продлено до 31 декабря 2022 года.