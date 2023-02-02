Вучич заявил, что у Сербии не осталось союзников на Западе

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград остался без союзников на Западе по причине того, что страна придерживается военного нейтралитета. Вместе с тем свою роль сыграли отказ поддержать антироссийские санкции и ситуация на Украине.

«Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении РФ», - приводит РИА Новости слова Вучича со специального заседания парламента.

Глава государства указал, что военно-нейтральная Сербия находится в окружении стран-членов Североатлантического альянса или государств, в которых находится контингент или миссия НАТО, как в Боснии и Герцеговине.

Ранее Александр Вучич допустил вероятность своего ухода в отставку для спасения Сербии. Со слов лидера, коллективный Запад усилил давление на официальный Белград, который не присоединился к антироссийским санкциям.