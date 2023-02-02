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Расчеты «Гиацинтов» поразили опорные пункты националистов в Запорожской области

Александр Федорчак
09:15 02.02.2023
Российские артиллеристы помогают силам ВС РФ продвигаться на Запорожском направлении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В зоне спецоперации работают САУ «Гиацинт-С». Расчеты самоходных артиллерийских установок уничтожают артиллерию украинских националистов на Запорожском направлении, помогая силам ВС РФ продвигаться вперед.

Батарея «Гиацинтов» только что поразила несколько опорных пунктов националистов в районе села Великая Новоселка Запорожской области. Другой расчет получил команду уничтожить артиллерию противника, расположенную в районе села Временка. Спустя минуту «Гиацинт-С» покидает укрытие.

Основную работу выполняет старший наводчик самоходки с позывным «Стик». Раньше он работал на буксируемых гаубицах, но и к этой быстро привык.

«Наводчик ошибаться ни в коем случае не должен. Если ошибется раз - подведет своих товарищей. Каждый точный выстрел - это очень много спасенных жизней», - поделился «Стик».

Основное преимущество «Гиацинта-С» в том, что он, в отличие от предыдущих модификаций этой же модели, самоходный. Боевая машина на Гусеничном ходу меняет позиции 3-4 раза в день. Она способна наносить удары по противнику с совершенно разных позиций. Работает установка либо в лесополосе, либо на открытой местности. Гаубица прицельно бьет на 25 километров.

Командует расчетом боец со звучным позывным «Рембо». Он трижды попадал под обстрелы боевиков и каждый раз выходил без единой царапины.

«Ничего страшного. Мужики все как бы взрослые. Работаем по тылу, по артиллерии противника, которая не дает нашим товарищам, собратьям по оружию, прорываться вперед», - рассказал «Рембо».

Группировка «Восток» ведет активное наступление на Запорожском направлении. Практически ежедневно оттуда приходят сводки о взятии под контроль наших бойцов нового населенного пункта.

Ранее «Звезда» показала кадры работы гаубиц «Мста-С» в зоне спецоперации. Отреботав удары по целям, расчеты «Мста-С» быстро перемещаются на новый позиции, пока противник не обнаружил их и не открыл ответный огонь.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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