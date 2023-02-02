Гаубицы «Мста-С» поддержали огнем наступление сухопутных сил в зоне СВО
В зоне проведения спецоперации самоходные гаубицы «Мста-С» поддерживают огнем наступление Сухопутных войск ВС РФ на всех направлениях. Главной задачей артиллерии является уничтожение огневых точек и замаскированных укрепленных позиций украинских националистов.
Работу артиллеристов Западной группировки войск показала корреспондент Наталья Панталева. Расчет загрузил снаряд в заряжающее устройство гаубицы. Разведка получила координаты позиций противника. По ним был нанесен удар, потом еще один.
Дальность стрельбы гаубицы «Мста-С» - порядка 30 километров. Самоходку трудно засечь, так как она не оставляет следов после выстрела. Чтобы не попасть под ответный огонь и новый залп, произошла быстрая смена позиции. Затем были обнаружены новые цели, по которым нужно отработать. Точность огня обеспечивают разведчики-корректировщики и операторы беспилотников.
«Самоходки выполнили боевую задачу и отправились в район отдыха - так они его называют. Остались только гильзы», - показала корреспондент Наталья Панталева.