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Гаубицы «Мста-С» поддержали огнем наступление сухопутных сил в зоне СВО

Марина Крижановская
Наталья Панталёва
05:25 02.02.2023
Круглосуточно и в любую погоду расчеты самоходных гаубиц несут боевое дежурство, оперативно отрабатывая обнаруженные разведчиками цели и так же оперативно меняя свои позиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В зоне проведения спецоперации самоходные гаубицы «Мста-С» поддерживают огнем наступление Сухопутных войск ВС РФ на всех направлениях. Главной задачей артиллерии является уничтожение огневых точек и замаскированных укрепленных позиций украинских националистов. 

Работу артиллеристов Западной группировки войск показала корреспондент Наталья Панталева. Расчет загрузил снаряд в заряжающее устройство гаубицы. Разведка получила координаты позиций противника. По ним был нанесен удар, потом еще один.

Дальность стрельбы гаубицы «Мста-С» - порядка 30 километров. Самоходку трудно засечь, так как она не оставляет следов после выстрела. Чтобы не попасть под ответный огонь и новый залп, произошла быстрая смена позиции. Затем были обнаружены новые цели, по которым нужно отработать. Точность огня обеспечивают разведчики-корректировщики и операторы беспилотников.

«Самоходки выполнили боевую задачу и отправились в район отдыха - так они его называют. Остались только гильзы», - показала корреспондент Наталья Панталева.

© ТРК "Звезда"

Весь день десятки выстрелов по врагу. Расчеты на боевом посту круглосуточно и в любую погоду.  Самоходки постоянно в движении - это мешает противнику наносить ответные удары, дезориентирует его. 

«Выкатываемся обратно, в место постоянной дислокации. Все автоматизировано в машине, имеется автоматическое заряжание. Связь у нас через шлемофоны. Друг с другом общаемся, друг друга понимаем», - рассказал командир орудия с позывным Лексус.

Среди артиллеристов есть те, кого отметили высокими наградами. Командир батареи с позывным Кама удостоен медали Жукова. Точными выстрелами его подчиненные уничтожили десятки иностранных наемников. На вопрос, как удалось однажды уничтожить огромное количество живой силы противника, он ответил, что такая работа для них уже привычная.

«Для нас это дело - обыденное. Мы получили задачу, выехали на огневую позицию, своевременно навелись, зарядились. Показали высокий темп огня. Вследствие чего было поражено большое количество живой силы противника. Насколько мы потом уже узнали, это были западные наемники», - сообщил Кама.

Артиллеристы Западного военного округа поддерживают наступление сухопутных сил на всех направлениях, не давая украинским националистам перебрасывать резервы.

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