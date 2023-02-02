Иран обвинил Израиль в атаке на объект Минобороны

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Ответственность за атаку на объект Министерства обороны Ирана лежит на Израиле. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани, ссылая на результаты предварительного расследования.

«Предварительное расследование показало, что сионистский режим ответственен за террористическую атаку на объект Министерства обороны в городе Исхафан. Мы осуждаем эти действия, которые нарушают международное право», - цитирует слова постпреда издание ISNA.

Также Иравани направил письмо председателю Совета безопасности ООН, в котором призвал осудить Израиль и убедить его соблюдать международные законы.

Ранее член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини заявил, что атака дронов на объект Минобороны не останется без ответа. При этом он отреагировал на заявления советника президента Украины Подоляка относительно ударов и назвал их «откровенным выпадом.