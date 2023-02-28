Песков заявил, что Путин открыт для контактов с лидерами Франции и ФРГ

Представитель Кремля отметил, что вовлеченность Франции и ФРГ в украинский конфликт лишает их потенциала посредников.

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Руководители Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц много заявляют касательно украинского конфликта, в том числе и то, что они продолжат взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным для его разрешения.

Однако реальных действий или шагов с их стороны не поступало. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью «Известиям» он упомянул обещание Макрона «днями и ночами звонить Путину», что на деле оказалось пустым - «никаких запросов и ориентировок не было».

«Мы слушали пять или шесть заявлений Макрона, что я буквально днями и ночами буду звонить Путину и разговаривать, но не было никаких запросов. Это должны все знать: не было никаких запросов, никаких ориентировок, никаких проработок возможных сроков такого разговора», - заявил он изданию.

При этом он указал, что президент России остается открытым для контактов с лидерами Франции и ФРГ. Вместе с тем Песков напомнил, что намерение поддерживать боевой потенциал Украины и декларация «своего намерения увеличивать свою вовлеченность в боевые действия» нивелирует посреднический потенциал этих стран.

«Одно дело - вы сохраняете нейтралитет в отношении сторон конфликта, а другое - вы косвенно принимаете участие в боевых действиях... на стороне одного из участников, в данном случае Украины. Как вы можете тогда рассчитывать на посреднический потенциал? Никак. Этот потенциал просто пропадает», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков охарактеризовал российско-китайские отношения. Он назвал их особыми, многоформатными, с неисчерпаемым потенциалом. И торгово-экономическое сотрудничество, вероятнее всего, уже превысило отметку 200 миллиардов долларов.