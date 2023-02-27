Марочко: наемники отказываются жить в окопах боевиков, требуя «нормальных» условий

Из Купянска в Сватово и обратно часто курсируют микроавтобусы с иностранными наемниками. Военный эксперт Марочко пояснил, что военнослужащие отказываются жить в окопах украинских боевиков и требуют нормальных условий быта.

© Фото: Ximena Borrazas,Keystone Press Agency, Globallookpress

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о частых рейсах микроавтобусов с иностранными наемниками из Купянска Харьковской области в Сватово и обратно. Он объяснил, зачем совершаются эти поездки. По его словам, иностранцы не хотят жить в окопах националистов и требуют нормальных условий быта.

«Своеобразные ротационные мероприятия связаны с тем, что иностранцы отказываются жить в окопах, требуют нормальных бытовых условий, возможности посещать супермаркеты и пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью», - рассказал Марочко.

Ранее военный эксперт рассказал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили часть колонны украинской техники под Кременной. По его данным, российской артиллерии и армейской авиации удалось уничтожить около 30% колонны на марше.