Марочко: наемники отказываются жить в окопах боевиков, требуя «нормальных» условий
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о частых рейсах микроавтобусов с иностранными наемниками из Купянска Харьковской области в Сватово и обратно. Он объяснил, зачем совершаются эти поездки. По его словам, иностранцы не хотят жить в окопах националистов и требуют нормальных условий быта.
«Своеобразные ротационные мероприятия связаны с тем, что иностранцы отказываются жить в окопах, требуют нормальных бытовых условий, возможности посещать супермаркеты и пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью», - рассказал Марочко.
Ранее военный эксперт рассказал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили часть колонны украинской техники под Кременной. По его данным, российской артиллерии и армейской авиации удалось уничтожить около 30% колонны на марше.