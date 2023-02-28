Опубликованы кадры крупного пожара в ульяновском автосервисе

Сотрудники эвакуировались из горящего здания, никто не пострадал.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Засвияжском районе Ульяновска произошло возгорание в покрасочной камере двухэтажного здания автосервиса. На данный момент на месте пожара работают экстренные службы.

Возгорание запечатлели на видео местные жители. На кадрах видно, что из здания поднимается огромный столб черного густого дыма. Как сообщили власти города, сотрудники автосервиса эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.

Ранее в Москве произошел пожар на территории завода на Алтуфьевском шоссе. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.