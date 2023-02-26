В Москве произошел пожар на заводе площадью 300 «квадратов»

Информации о пострадавших не поступало.

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В Москве на Алтуфьевском шоссе произошел пожар на территории завода. По данным экстренных служб, огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. В настоящее время открытое горение удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших нет.

«Объявлена ликвидация открытого огня», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По предварительной информации, причиной возгорания стал взрыв емкости с дизельным топливом, в результате чего произошло обрушение ангара.

Ранее в Басманном районе столицы загорелось общежитие МИИГАиК. До прибытия пожарно-спасательных подразделений общежитие сами покинули 52 человека.