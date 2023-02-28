Фронтовая творческая бригада ЮВО выступила с концертами в зоне СВО

Фронтовая творческая бригада выступает в зоне СВО с известными песнями, на передовой звучат и композиции военных лет, и произведения Цоя. Один из артистов рассказал, как солист бригады был ранен во время выступления в Кременной.

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Фронтовая творческая бригада Южного военного округа регулярно дает концерты в зоне СВО, иногда даже по несколько раз в день. На передовой звучат «Василий Теркин» Твардовского, песни военных лет и Виктора Цоя. Поют под гитару и баян, в землянках и у костра. Это самые ценные минуты для наших военнослужащих, редкая возможность отвлечься от боевых будней. Бойцы в долгу не остаются и угощают исполнителей блюдами полевой кухни.

В свои 26 лет Алексей одним из первых добровольно отозвался на призыв Минобороны о формировании фронтовых творческих бригад. Тогда он еще был актером в одном из московских театров. Теперь его зритель - российские военнослужащие, для которых он читает поэму «Василий Теркин».

«Где-то первые полчаса они еще сидят замороженные. И они еще там. И хочется вытянуть их оттуда хоть на немного, чтобы увидеть их улыбки. И, мне кажется, это тоже дать возможность дальше жить», - поделился Алексей.

Каждый из артистов фронтовой творческой бригады проходил срочную службу, имеет свою воинскую специальность. У кого-то за спиной горячие точки.

Александр прошел Афганистан, командовал десантной ротой. Там он получил ранение, несовместимое с военной службой. Он сам родом из Донецка, а во фронтовую бригаду вступил, чтобы быть рядом с бойцами.

«Вот в Кременной мы были. Выступали во дворе какого-то дома, где ребята квартировались. И недалеко бахнуло так, что стекла повылетали. Квадрокоптер-камикадзе в 50 метрах от нас разорвался. Андрюху, нашего солиста, контузило», - вспоминает Александр.

Нередко бывает и так, что бойцы-зрители вызываются спеть вместе. Или предлагают записать песню собственного сочинения. И артисты фронтовой бригады Южного военного округа берут песню с собой туда, куда их дальше понесет путь-дорожка фронтовая.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Владислава Кустова.

Ранее в зоне СВО с концертом выступили рок-музыканты Юлия Чичерина и Вадим Самойлов, солист группы «Агата Кристи». В концертную программу вошли как всеми любимые композиции, так и новые песни.