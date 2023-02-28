МО РФ: центр НАТО спланировал поставку на Украину антидотов от зарина и зомана

Всего планируется поставить около 600 тысяч ампул с антидотом.

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Входящий в структуру НАТО центр спланировал поставку на Украину средств защиты, в приоритете антидоты от зарина и зомана. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он отметил, что в перечень входит около 55 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, столько же противогазов и 13 тысяч индивидуальных противохимических пакетов.

«Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман - 600 тысяч ампул, противосудорожным препаратам - 3 млн таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона - 750 тысяч флаконов», - перечислил Кириллов.