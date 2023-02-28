Расчет «Гиацинтов» ударил по противнику в зоне СВО

Расчеты должны работать слаженно и быстро, так как позиции находятся в зоне досягаемости вражеских артсистем.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Оператор «Звезды» с риском для жизни снял кадры боевой работы пушек «Гиацинт» в зоне проведения спецоперации. На время съемок он был включен в состав расчета.

Главное в работе расчета «Гиацинт» - слаженность и скорость, ведь огневые позиции находятся в зоне досягаемости вражеских артсистем. На наводку и выстрел у артиллеристов всего лишь несколько минут.

Ранее в зоне СВО штурмовой отряд «Шторм» отработал задачи по боевому слаживанию. Тренировка проходила на полигоне примерно за 20 километров до переднего края.