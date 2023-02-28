Штурмовой отряд «Шторм» отточил боевое слаживание на переднем крае СВО

Основные задачи бойцов - прорвать оборону противника в конкретном районе, занять главенствующую высоту, или населенный пункт, а затем удержать и передать его группе второго наступательного эшелона.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Полигон. Отсюда до переднего края не более двух десятков километров. В базовом районе дислокации идет интенсивное слаживание штурмовых групп и групп огневой поддержки.

Бойцы отрабатывают один элемент за другим. Тройка - гранатометчик, его помощник и пулеметчик, прикрывающие штурмовиков, - оттачивают точность и скорость стрельбы. При этом они постоянно перемещаются. Чуть отступают, а затем, наоборот, продвигаются вперед. Таким образом противник будет дезориентирован и не сможет передать точные координаты своей артиллерии. Упражнения повторяются десятки раз в день, после каждого - разбор ошибок.

Мотострелки, усиленные минометными расчетами, отделением танков и ствольной артиллерией, - единое подразделение, тактическая рота «Шторм». Основные задачи - прорвать оборону противника в конкретном районе, занять главенствующую высоту, или населенный пункт, а затем удержать и передать его группе второго наступательного эшелона. Командир отряда с позывным «Коба» в спецоперации на Украине участвует с февраля прошлого года. На его счету не один десяток удачных и дерзких атак. Говорит, что программу подготовки бойцов «Шторма» вместе с сослуживцами готовили исходя из собственного боевого опыта.

«Противник обучен инструкторами с НАТО. Мы сразу же ожидаем, что по нам сразу же будет вестись артиллерийский обстрел. Наша задача - не уничтожить доты или окоп, а его оставить в неприкосновенности», - говорит «Коба».

В ежедневном режиме подготовку, боевое слаживание вместе со штурмовиками и группами огневой поддержки, военными инженерами и разведчиками, эти военные специальности также включены в состав «Шторма», проходят артиллеристы. У них - первая партия в огневой карусели.

Гаубицы Д-30 должны уничтожить вражескую технику, которая находится в районе готовящегося прорыва. Выдавливать артиллерию противника в тыл. А отделение танков в это время кружит карусель. Т-72 делает выстрел из закрытой огневой позиции, а после - незамедлительно покидает ее. Передает эстафету следующему экипажу.

Не идти в лобовую атаку на украинские окопы, а действовать тоньше и эффективнее, используя данные беспилотников нашей разведки, укрывать машины, вести огонь на удалении, а не прямой наводкой - всю эту тактику также подсказал боевой опыт.

«Использование каких-то рельефов местности, использование растительности, маскировочных сетей, потому что не всегда и не везде они использовались. Здесь мы поняли, что это действительно важно. Плюс опять же, XXI век, используются приложения для высчета углов, направлений стрельбы», - рассказал командир экипажа танка Т-72 Б3М с позывным «Плащ».

«Плащ» находится на переднем крае зоны боевого соприкосновения с марта 2022 года. Говорит, гордится тем, что его экипаж вошел в состав «Шторма». Подчеркивает, что все совместные с артиллеристами, штурмовиками и разведкой тактические элементы наступления и отхода, ударов с фланга и в тыл противнику довели до автоматизма. К бою готовы, уверяет танкист.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.