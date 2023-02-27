Песков заявил, что в Кремле с большим вниманием отнеслись к мирной инициативе Китая
Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с вниманием отнеслись к представленному Китаем мирному плану урегулирования конфликта на Украине.
Но при этом длительным процессом является проработка деталей с учетом интересов всех сторон. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал журналистам.
«Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Что касается деталей, то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных. Это очень длительный и напряженный процесс», - сообщил Песков.
Также свою позицию к плану КНР выразили и в МИД России. Говорилось, что российская дипломатия разделяет планы Пекина и что «безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран».
Вместе с тем он сообщил, каковы шансы на переговоры с киевским режимом. В Кремле не видят никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло.