Песков заявил, что в Кремле с большим вниманием отнеслись к мирной инициативе Китая

Он добавил, что длительный и напряженный процесс составляет проработка деталей, учитывающих интересы всех сторон.

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Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с вниманием отнеслись к представленному Китаем мирному плану урегулирования конфликта на Украине.

Но при этом длительным процессом является проработка деталей с учетом интересов всех сторон. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал журналистам.

«Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Что касается деталей, то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных. Это очень длительный и напряженный процесс», - сообщил Песков.

Также свою позицию к плану КНР выразили и в МИД России. Говорилось, что российская дипломатия разделяет планы Пекина и что «безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран».

Вместе с тем он сообщил, каковы шансы на переговоры с киевским режимом. В Кремле не видят никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло.