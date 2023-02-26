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Маск: нет никаких сомнений, что на Украине в 2014 году произошел госпереворот

Сергей Лебедев
06:24 26.02.2023
Предприниматель прокомментировал статью о том, что свержение демократически избранного президента стало «последней каплей» для России.
Маск: нет никаких сомнений, что на Украине в 2014 году произошел госпереворот
© Фото: Patrick Pleul, ZB, GlobalLookPress
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Американский предприниматель и основатель корпорации Space X Илон Маск признал, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Об этом он заявил, комментируя статью политолога Джона Миршаймера, согласно которой свержение демократически избранного президента стало для Владимира Путина «последней каплей».

«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», - написал Илон Маск в Twitter.

Напомним, Владимир Путин неоднократно заявлял, что на Украине в 2014 году произошел именно государственный переворот. По его словам, конфликт в Донбассе начали люди, захватившие власть в Киеве.

Владимир Путин отмечает, что законные интересы жителей Донбасса и законные интересы России по их защите игнорировались. В результате было принято решение о проведении спецоперации, так как другого выбора нашей стране не оставили.

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