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Экипажи вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52 отработали боевое патрулирование в зоне СВО

07:15 27.02.2023
Армейская авиация в зоне СВО сопровождает колонны боевой техники, доставляет военные грузы и уничтожает бронетехнику противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи вертолетов Ми-8, Ми-28, Ми-35 и Ка-52 ВКС России отработали боевое патрулирование в зоне спецоперации. Минобороны РФ опубликовало кадры их работы.

Армейская авиация в ходе проведения СВО уничтожает бронированную технику противника, доставляет военные грузы, а также выполняет задачи по сопровождению колонн и авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее экипаж ударного вертолета Ка-52, работающего под прикрытием Ми-8, уничтожил опорный пункт украинских боевиков. Стрельба велась неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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