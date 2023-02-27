Экипажи вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52 отработали боевое патрулирование в зоне СВО
Армейская авиация в зоне СВО сопровождает колонны боевой техники, доставляет военные грузы и уничтожает бронетехнику противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи вертолетов Ми-8, Ми-28, Ми-35 и Ка-52 ВКС России отработали боевое патрулирование в зоне спецоперации. Минобороны РФ опубликовало кадры их работы.
Армейская авиация в ходе проведения СВО уничтожает бронированную технику противника, доставляет военные грузы, а также выполняет задачи по сопровождению колонн и авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Ранее экипаж ударного вертолета Ка-52, работающего под прикрытием Ми-8, уничтожил опорный пункт украинских боевиков. Стрельба велась неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов