Бойцы спецназа ЦВО уничтожили «противника» при поддержке минометов и БМП

На учениях подготовку прошли более 200 военнослужащих, а также было использовано более 30 единиц техники.

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Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне в Новосибирской области уничтожили условного противника при поддержке минометов и БМП-3 в ходе тактико-специального занятия.

По замыслу мероприятия боевой подготовки, расчеты БПЛА обнаружили скопления живой силы и бронетехники условного противника, продвигающиеся к населенному пункту. Военнослужащие подготовили линию обороны и заняли оборонительные рубежи. После чего, при поддержке расчетов минометных комплексов «Сани» перешли в наступление и уничтожили противника, применив вооружение БМП-3 и противотанковые управляемые ракеты.

Контроль поражения целей осуществлялся при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано более 200 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Ранее мы показывали, как на полигоне в Новосибирской области военнослужащие отрабатывали навыки стрельбы из снайперских винтовок. Бойцы стреляли по мишеням на разных дистанциях из винтовки Драгунова.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов