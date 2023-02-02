Бойцы спецназа ЦВО уничтожили «противника» при поддержке минометов и БМП
Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне в Новосибирской области уничтожили условного противника при поддержке минометов и БМП-3 в ходе тактико-специального занятия.
По замыслу мероприятия боевой подготовки, расчеты БПЛА обнаружили скопления живой силы и бронетехники условного противника, продвигающиеся к населенному пункту. Военнослужащие подготовили линию обороны и заняли оборонительные рубежи. После чего, при поддержке расчетов минометных комплексов «Сани» перешли в наступление и уничтожили противника, применив вооружение БМП-3 и противотанковые управляемые ракеты.
Контроль поражения целей осуществлялся при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано более 200 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.
Ранее мы показывали, как на полигоне в Новосибирской области военнослужащие отрабатывали навыки стрельбы из снайперских винтовок. Бойцы стреляли по мишеням на разных дистанциях из винтовки Драгунова.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов