Армия Армия Армия

Бойцы спецназа ЦВО уничтожили «противника» при поддержке минометов и БМП

09:01 02.02.2023
На учениях подготовку прошли более 200 военнослужащих, а также было использовано более 30 единиц техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне в Новосибирской области уничтожили условного противника при поддержке минометов и БМП-3 в ходе тактико-специального занятия.

По замыслу мероприятия боевой подготовки, расчеты БПЛА обнаружили скопления живой силы и бронетехники условного противника, продвигающиеся к населенному пункту. Военнослужащие подготовили линию обороны и заняли оборонительные рубежи. После чего, при поддержке расчетов минометных комплексов «Сани» перешли в наступление и уничтожили противника, применив вооружение БМП-3 и противотанковые управляемые ракеты.

Контроль поражения целей осуществлялся при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано более 200 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Ранее мы показывали, как на полигоне в Новосибирской области военнослужащие отрабатывали навыки стрельбы из снайперских винтовок. Бойцы стреляли по мишеням на разных дистанциях из винтовки Драгунова.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:15 Армия
Видео
Расчеты «Гиацинтов» поразили опорные пункты националистов в Запорожской области
07:12 Армия
Видео
Добровольцы из Турции проходят боевое слаживание в запорожском батальоне
05:00 Армия
Видео
Ракетный полк ПГРК «Ярс» приступил к боевому патрулированию в Барнаульском ракетном соединении
04:02 В стране и мире
Нарышкин заявил, что США с трудом удерживают единство стран НАТО
00:00 Армия
Раскрыт псевдоним Сталина во время Сталинградской битвы
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.