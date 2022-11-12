Со снайперской точностью: мобилизованные военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы в Сибири

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Снайперы из числа мобилизованных военнослужащих отрабатывают навыки стрельбы по мишеням на разных дистанциях из винтовки Драгунова на полигоне в Новосибирской области.

Во время практических занятий снайперы совершенствуют навыки поражения живой силы условного противника на различных дистанциях, используя снайперскую винтовку Драгунова. Стрельба выполняется на точность на дистанции до 100 м, а также на дальность на дистанциях в 500, 600 и 700 м. Кроме того снайперы отрабатывают стрельбу из неудобных положений и стрельбу с «выносом» (то есть не внося поправок в прицел) на дистанции до 600 м.

«Самое сложное расчет точного выстрела. Нужно учесть все поправки и попасть точно в цель на дальнем расстоянии. Нужно учитывать погоду, ветер... Настрой у нас боевой. И идем мы до победы!» - рассказал мобилизованный военнослужащий с позывным «Сова».

Мобилизованные военнослужащие обучаются разведке целей и определения дальности до них, использованию различных приборов наблюдения и прицеливания, скрытным действиям, маскировке на местности, выбору огневых и ложных позиций.

Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, в том числе участников специальной военной операции. Основной упор делается на обучение военнослужащих приемам поражения цели с первого выстрела на больших и средних дальностях.

Мобилизованные получили все положенные выплаты. Как рассказал снайпер Валерий, ему выдали более 200 000 рублей, деньги он отдаст маме, которая навещает его в учебном центре.

Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.