WSJ: Минэнерго США склонилось к версии искусственного происхождения COVID-19

В своем докладе Минэнерго США опирается на данные разведки, согласно которым вирус распространился в провинции Ухань, где процветает торговля животными. Одно из них могло стать носителем.

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Причиной пандемии новой коронавирусной инфекции, вероятнее всего, стала лабораторная утечка в Китае. К такому выводу пришли специалисты Минэнерго США, знакомые с данными разведки. Правда, это только гипотеза. Даже в докладе указывается, что решение ведомства вынесено «с низкой степенью уверенности», пишет The Wall Street Journal.

По версии разведки США, ковид распространился в китайской провинции Ухань, где процветает торговля разнообразными животными. Одно из них могло стать носителем вируса. В Минэнерго в свою очередь уверены, что имела место лабораторная утечка. Напомним, власти Китая неоднократно опровергали версии лабораторного происхождения вируса на своей территории.

Ранее стало известно о временной приостановке расследования происхождения COVID-19 экспертами в связи с трудностями при сборе данных.