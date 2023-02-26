WSJ: Минэнерго США склонилось к версии искусственного происхождения COVID-19
Причиной пандемии новой коронавирусной инфекции, вероятнее всего, стала лабораторная утечка в Китае. К такому выводу пришли специалисты Минэнерго США, знакомые с данными разведки. Правда, это только гипотеза. Даже в докладе указывается, что решение ведомства вынесено «с низкой степенью уверенности», пишет The Wall Street Journal.
По версии разведки США, ковид распространился в китайской провинции Ухань, где процветает торговля разнообразными животными. Одно из них могло стать носителем вируса. В Минэнерго в свою очередь уверены, что имела место лабораторная утечка. Напомним, власти Китая неоднократно опровергали версии лабораторного происхождения вируса на своей территории.
Ранее стало известно о временной приостановке расследования происхождения COVID-19 экспертами в связи с трудностями при сборе данных.