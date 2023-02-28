Десантники мобильных групп разгромили украинский опорный пункт в зоне СВО

Десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК «Фагот», вступив в огневое взаимодействие с передовыми украинскими подразделениями.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео совместной боевой работы мобильных групп разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск на армейских мотовездеходах АМ-1 и бронегруппы ВДВ, усиленной танками Т-72Б3 по уничтожению опорного пункта украинских боевиков. Подразделения ВДВ в ходе специальной военной операции на Украине продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению противника в южном секторе зоны проведения СВО.

После получения боевой задачи разведгруппа десантников оперативно осуществила сбор и выдвинулась в район ведения разведки на бронеавтомобилях «Тигр». По прибытии в заданный район группа спешилась и приступила к ведению разведки на линии боевого соприкосновения с помощью беспилотной авиации для обнаружения взводного опорного пункта националистов.

С целью вскрытия огневых точек противника к переднему краю была переброшена мобильная группа разведчиков-десантников на армейских мотовездеходах АМ-1.

Вступив в огневое взаимодействие с передовыми украинскими подразделениями, десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК «Фагот». Одновременно огневое поражение боевиков наносилось интенсивным огнем из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя». Своими действиями десантники мобильных групп вскрыли все огневые средства на опорном пункте боевиков, после чего на их уничтожение была направлена бронегруппа в составе трех единиц БМД-2К-АУ, усиленной танком Т-72Б3, которая завершила разгром противника.

Ранее российское военное ведомство продемонстрировало кадры уничтожения позиций националистов экипажами танков Т-90М.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.