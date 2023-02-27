Опубликованы кадры уничтожения позиций националистов экипажами танков Т-90М

Экипажи Т-90М наносят удары по водной переправе, живой силе и технике противника на переднем крае.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео боевой работы экипажей танков Т-90М «Прорыв» Центрального военного округа (ЦВО) на передовых позициях в зоне специальной военной операции на Украине.

Экипажи современных модернизированных танков Т-90М танкового соединения ЦВО наносят удары по водной переправе, живой силе и технике украинских боевиков на переднем крае. Координаты замаскированных целей националистов танковым экипажам передают разведывательные группы. Корректировка огня ведется при помощи беспилотников. Благодаря умелым действиям военнослужащих на «Прорывах» создаются бреши, в которые вклиниваются мотострелковые подразделения ЦВО.

В начале февраля «Звезда» показала кадры подготовки экипажей Т-90М «Прорыв» в Ленинградской области. Танкисты Западного военного округа отрабатывали одиночную фланговую стрельбу и работу на директрисе в составе взвода.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.