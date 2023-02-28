Украинские боевики при обстреле Горловки ранили ребенка

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Ребенок 2017 года рождения пострадал при обстреле Горловки украинскими боевиками. О последствиях очередной атаки нацистов рассказал мэр города Иван Приходько.

«Укронацисты ранили ребенка 2017 года рождения», - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Приходько уточнил, что ребенок в момент обстрела находился у себя дома в жилом массиве «Комсомолец». В этом же микрорайоне Горловки получила ранение женщина, были повреждены несколько жилых домов и здание ДК «Комсомолец».

По данным Приходько, украинские боевики во вторник ночью выпустили по Горловке 10 снарядов так называемого «натовского» калибра 155 мм.



Напомним, что Китай в минувшую пятницу предложил план урегулирования украинского конфликта и призвал к прекращению огня и проведению мирных переговоров.