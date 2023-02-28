В Донецке девочка-подросток погибла после украинского обстрела
Обстрелу со стороны националистов подвергся Петровский район города.
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости
В Петровском районе Донецка девочка погибла после обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом проинформировал штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
«В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка погибла девочка-подросток 2008 г.р.», - сообщает ведомство в Telegram.
Напомним, днем 28 февраля представительство ЛНР в СЦКК сообщило об очередном обстреле города Стаханов в ЛНР украинскими боевиками. Националисты выпустили четыре ракеты HIMARS по населенному пункту.