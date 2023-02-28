Хакер RaHDit рассказал, как удалось заполучить документы «азовцев»*

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Доступ к документам «азовцев»*, которые занимались пытками и были причастны к этим преступлениям, хакеры получили через облачное хранилище. Об этом сообщил участник хакерской группировки RaHDit.

Он отметил, что полученные документы - это результат слаженной работы двух групп. Сначала «боевые подруги» из женской хакерской группировки «Берегини» получили документы украинской госпогранслужбы, в которых были клички людей из «Азова»*, причастных к проведению пыток тем или иным образом. Затем хакеры группировки RaHDit начали раскручивать полученные данные, чтобы узнать, кто стоит за этими кличками, и нашли конкретных людей.

Ранее под прицелом хакеров оказалась Королевская почта Великобритании. За доступ к информации хакеры потребовали «выкуп» в размере 80 миллионов долларов.

*нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен в России