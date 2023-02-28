В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хакер RaHDit рассказал, как удалось заполучить документы «азовцев»*

Вероника Волосунова
20:07 28.02.2023
Хакеры получили доступ к данным «азовцев»*, занимающихся пытками, через облачное хранилище.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Annette Riedl dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Доступ к документам «азовцев»*, которые занимались пытками и были причастны к этим преступлениям, хакеры получили через облачное хранилище. Об этом сообщил участник хакерской группировки RaHDit.

Он отметил, что полученные документы - это результат слаженной работы двух групп. Сначала «боевые подруги» из женской хакерской группировки «Берегини» получили документы украинской госпогранслужбы, в которых были клички людей из «Азова»*, причастных к проведению пыток тем или иным образом. Затем хакеры группировки RaHDit начали раскручивать полученные данные, чтобы узнать, кто стоит за этими кличками, и нашли конкретных людей.

Ранее под прицелом хакеров оказалась Королевская почта Великобритании. За доступ к информации хакеры потребовали «выкуп» в размере 80 миллионов долларов

*нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен в России

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:59 В стране и мире
Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров СЕ
17:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с пострадавшими при аварийной посадке вертолета под Мурманском
15:44 В стране и мире
Видео
Путин призвал ФСБ пресечь активизацию «мрази», пытающейся расколоть Россию
16:22 В стране и мире
Пострадавших при аварийной посадке вертолета под Мурманском доставят в Ловозерскую больницу
13:51 В стране и мире
В НАТО назвали «отдаленной перспективой» членство Украины в альянсе
Популярное
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.