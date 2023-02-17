Территорию Курского вокзала оцепили из-за мужчины со взрывчаткой

Отмечено, что мужчина прибыл из зоны спецоперации и привез боеприпасы с собой.

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В Москве вблизи Курского вокзала задержали мужчину с предметами, напоминающими гранаты Ф-1. Об этом проинформировал Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. В настоящее время территория вокзала оцеплена.

Согласно предварительной информации, у неизвестного при прохождении рамки на вокзале были обнаружены взрыватели, две противопехотные мины и одно неустановленное взрывное устройство. По данным канала, мужчина прибыл в столицу из зоны спецоперации на Украине и привез боеприпасы с собой.

Ранее в Ярославле в жилом доме на Ленинградском проспекте мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья в собственной квартире. Житель дома не пошел на контакт с полицейскими и не открыл им дверь.