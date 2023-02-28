Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров СЕ

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный документ был внесен главой Российского государства. Закон, в частности, затрагивает Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устава Совета Европы от 5 мая 1949 года и других документов.

Ранее российский президент подписал закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. ДСНВ был подписан между Россией и Соединенными Штатами в Праге 8 апреля 2010 года. Документ предусматривал взаимные инспекции ядерных объектов для контроля за ядерными вооружениями.