Минздрав РФ сообщил о самочувствии пострадавших при крушении вертолета в Мурманске

Минздрав России сообщил, что угрозы для жизни пострадавших нет.

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После жесткой посадки вертолета в Мурманской области семь человек госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Как сообщает ведомство, опасности для жизни пострадавших нет. Всего на борту вертолета находились девять человек, добавили в министерстве.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту жесткой посадки вертолета в Мурманской области. Пострадавших доставили в Ловозерскую центральную больницу.