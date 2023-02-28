В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минздрав РФ сообщил о самочувствии пострадавших при крушении вертолета в Мурманске

Игнат Далакян
18:21 28.02.2023
Минздрав России сообщил, что угрозы для жизни пострадавших нет.
Минздрав РФ сообщил о самочувствии пострадавших при крушении вертолета в Мурманске
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

После жесткой посадки вертолета в Мурманской области семь человек госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Как сообщает ведомство, опасности для жизни пострадавших нет. Всего на борту вертолета находились девять человек, добавили в министерстве.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту жесткой посадки вертолета в Мурманской области. Пострадавших доставили в Ловозерскую центральную больницу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с пострадавшими при аварийной посадке вертолета под Мурманском
15:44 В стране и мире
Видео
Путин призвал ФСБ пресечь активизацию «мрази», пытающейся расколоть Россию
16:22 В стране и мире
Пострадавших при аварийной посадке вертолета под Мурманском доставят в Ловозерскую больницу
13:51 В стране и мире
В НАТО назвали «отдаленной перспективой» членство Украины в альянсе
12:50 В стране и мире
Песков заявил, что РФ не поступится новыми регионами и Конституцией в случае переговоров с Киевом
Популярное
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.