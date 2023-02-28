Минздрав РФ сообщил о самочувствии пострадавших при крушении вертолета в Мурманске
Минздрав России сообщил, что угрозы для жизни пострадавших нет.
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После жесткой посадки вертолета в Мурманской области семь человек госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Как сообщает ведомство, опасности для жизни пострадавших нет. Всего на борту вертолета находились девять человек, добавили в министерстве.
Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту жесткой посадки вертолета в Мурманской области. Пострадавших доставили в Ловозерскую центральную больницу.