Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета под Мурманском

В настоящий момент СК РФ устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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По факту жесткой посадки вертолета в Мурманской области заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управления на транспорте Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ», - сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Немногим ранее в Мурманской области вертолет совершил аварийную посадку. На борту находились девять человек. Сообщается, что, согласно предварительным данным, четыре человека пострадали.