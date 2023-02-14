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WP: Вашингтон предупредил Киев о критически важном этапе в конфликте с Россией

Вероника Волосунова
12:30 14.02.2023
Согласно данным издания, если Киев не сможет эффективно воспользоваться западным оружием и изменить ситуацию на поле боя, то больше у него такой возможности не будет, поскольку Запад начнет снижать объемы военной поддержки.
WP: Вашингтон предупредил Киев о критически важном этапе в конфликте с Россией
© Фото: Laurel Chor, Keystone Press Agency, Globallookpress
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США пытаются объяснить Украине, что впереди конфликт ожидает переломный момент, когда украинская сторона или сможет воспользоваться поддержкой Запада и изменит ситуацию на поле боя, или в дальнейшем Киеву будет намного сложнее получить вооружение в тех же объемах, как раньше, из-за сопротивления республиканцев в конгрессе и отсутствия единства среди союзников Соединенных Штатов в Европе. Об этом в понедельник сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

«Мы продолжим пытаться убедить их в том, что мы не можем делать совершенно все бесконечно», - сказал изданию представитель американской администрации высокого ранга.

Он добавил, что в администрации «серьезно убеждены» в возникновении трудностей с оказанием военной помощи Украине в дальнейшем. Как отметили в газете, Вашингтон предполагает, что критически важный момент наступит уже весной при предполагаемом американской стороной наступлении РФ. Тогда-то Киев и сможет ответить «контрнаступлением».

В то же время американские военные уверены, что для Киева будет сложно одновременно совершать контрнаступление и удерживать Артемовск. Несмотря на это, Зеленский не намерен сдавать этот город, поскольку считает его очень важным для морального духа украинских боевиков. В связи с этим официальные американские лица выразили обеспокоенность, поскольку если Киев будет вести бои везде, где есть войска РФ, то это играет только на руку России. Один из представителей администрации считает, что взятие РФ Артемовска не сможет стратегически повлиять на ситуацию. Американские спецслужбы также добавили, что желание Киева занять Крым является нереалистичным, поскольку на данный момент Киеву не хватает возможностей для этого.

Учитывая всю имеющуюся информацию, администрация Байдена пытается подтолкнуть Киев к тому, чтобы украинские боевики заняли как можно больше территорий в ближайшее время, а затем уговорить Зеленского сесть за стол переговоров. Оптимистичный сценарий для США предполагает завершение конфликта к концу года. При этом скептики считают, что при такой стратегии время будет на стороне России, которая сможет к весне только укрепить свои военные силы.

В заключение газета добавила, что на следующей неделе планируется объявление о направлении очередного пакета военной помощи Киеву. Кроме того, США могут ввести новые антироссийские санкции.

Ранее экс-советник Пентагона рассказал о планах США в отношении России. Он считает, что Вашингтон преследует денежные цели, а также хочет получить российские ресурсы на триллионы долларов. 

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