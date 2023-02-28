По словам Пескова, подавляющее большинство россиян поддерживает Путина и цели СВО

Песков подчеркнул, что в течение года уровень поддержки Путина остается неизменным.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское общество разделяет цели специальной военной операции и поддерживает Владимира Путина.

«Подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента. И полностью поддерживает цели, которые заявлены СВО», - отметил представитель Кремля в интервью «Известиям».

По словам Пескова, россияне разделяют и «экономический курс с опорой на собственные силы», что позволяет не замечать антироссийские санкции и развивать экономику.

Песков подчеркнул, что в течение года уровень поддержки Путина фактически не изменился.

Ранее сообщалось, что Песков заявил о высокой информированности Путина по всем вопросам, в том числе о специальной военной операции, так как получает данные из разных источников и по разным каналам, что называется, из первых рук или с поля.