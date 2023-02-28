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Песков заявил, что Путин получает информацию о СВО из разных источников

Ирина Елагина
01:27 28.02.2023
Песков отметил, что Путин «задействует множественные инструменты для получения информации, что называется, с поля».
Песков заявил, что Путин получает информацию о СВО из разных источников
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин хорошо информирован о ходе специальной военной операции, так как получает сведения по разным каналам и из разных источников. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Безусловно, это все изучается. И по линии министерств, и по линии служб, и по линии СМИ, и по линии общественных организаций, и по множеству других линий, о которых вы даже себе не представляете. И поэтому действительно, каждый раз он обладает полной палитрой мнений. Она еще более актуальна и важна в ходе СВО», - отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «Путин всегда получает информацию из многих источников по одной и той же проблеме», и задействует «множественные инструменты» для получения информации из первых рук, что называется, «с поля».

Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал план КНР по урегулированию украинского конфликта и отметил, что предложение КНР совпадает с о стремлением России к безопасности в регионе

Напомним, что Китай предложил программу из 12 пунктов мирного урегулирования украинского конфликта призвал немедленно начать переговоры.

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