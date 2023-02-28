Путин призвал ФСБ пресечь активизацию «мрази», пытающейся расколоть Россию

Президент призвал не допустить использования неонацизма и ксенофобии как оружия против нашей страны.

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Президент России Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности пресечь попытки активизировать тех, кто пытается расколоть российское общество. Российский лидер в ходе совещания коллеги ФСБ РФ заявил о необходимости активной борьбы против экстремизма в России.

«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм или ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, наиболее активны - попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что пограничные силы ФСБ должны поставить заслон от украинских диверсионных групп. Также необходимо пресечь попытки провоза нелегального оружия.