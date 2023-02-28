В стране и мире Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсантам Алексей Курильченко Президент призвал не допустить провоза на территорию РФ незаконного оружия из Украины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Федеральная служба безопасности должна обеспечить поддержку Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции. Пограничные силы ведомства должны поставить заслон от украинских диверсионных групп. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ. «Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии. Ваша задача - поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», - сказал Путин. Также Путин сообщил, что киевский режим использует террористические методы. В 2022 году выросло число попыток совершить теракт на территории РФ - действия Киева имеют к этому прямое отношение. Экспертное мнение и аналитика