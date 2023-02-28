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Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсантам

Алексей Курильченко
15:36 28.02.2023
Президент призвал не допустить провоза на территорию РФ незаконного оружия из Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Федеральная служба безопасности должна обеспечить поддержку Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции. Пограничные силы ведомства должны поставить заслон от украинских диверсионных групп. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

«Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии. Ваша задача - поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», - сказал Путин.

Также Путин сообщил, что киевский режим использует террористические методы. В 2022 году выросло число попыток совершить теракт на территории РФ - действия Киева имеют к этому прямое отношение.

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