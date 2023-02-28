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Путин заявил, что Киев использует террористические методы

Андрей Аркадьев
15:45 28.02.2023
Глава государства добавил, что подразделения ФСБ принимали прямое участие в СВО, и отметил, что в их рядах есть потери.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Киевский режим использует террористические методы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.

«Актуальные задачи - противодействие террористической угрозе. За прошедший год количество подобных преступлений выросло. Это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы, мы об этом хорошо знаем. Они давно ими используются на Донбассе», - сказал он.

Путин также обвинил Запад в попытках реанимировать ячейки террористов на территории РФ. Президент заявил, что, несмотря на громогласные заявления западных стран о борьбе с международным терроризмом, против России всегда использовалось то, «что под рукой».

Выступая на коллегии, глава Российского государства подчеркнул, что подразделения ФСБ принимали прямое участие в СВО, и отметил, что в их рядах есть потери. Он поблагодарил сотрудников спецслужбы, действовавших на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и во вражеском тылу.

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