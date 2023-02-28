В стране и мире Путин заявил, что подразделения ФСБ во время СВО решали сложные и нестандартные задачи Алексей Курильченко Президент поблагодарил сотрудников ведомства, действующих на переднем крае зоны спецоперации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В ходе проведения специальной военной операции подразделения Федеральной службы безопасности России решали сложные и нестандартные задачи, прикрывали границу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ РФ. «Подразделения ФСБ принимали прямое участие в специальной военной операции. Решали здесь сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом», - заявил Путин. Российский лидер поблагодарил всех сотрудников ФСБ. Особую благодарность он выразил действовавшим на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и тылу противника. Также Путин поручил ФСБ РФ создать заслон, чтобы защитить Россию от украинских диверсионных групп. Для этого на границе с Украиной была создана пограничная группировка. Экспертное мнение и аналитика