Расчеты «Мста-С» и «Гиацинтов-С» тактикой кочующих орудий поразили украинские позиции

Слаженные и эффективные действия артиллеристов не допускают переброску резервов врага и поддерживают наступательные действия наших войск.

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Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и пушек 2С5 «Гиацинт-С» артиллерийских подразделений ЦВО каждый день проводят огневые налеты для поражения живой силы и техники украинских националистов.

Бойцы используют тактику кочующих орудий, расчеты совершают по пять-шесть выстрелов по целям украинских боевиков и покидают позиции. Корректировку огня проводят расчеты беспилотной авиации. Слаженные и эффективные действия артиллеристов ЦВО препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия наших войск.

Ранее «Звезда» показала момент уничтожения украинской артустановки с помощью «Мста-С». Артустановка «Мста-С» с одного выстрела вывела из строя артустановку противника на противоположном берегу Днепра.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.