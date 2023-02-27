Момент уничтожения украинской артустановки с помощью «Мста-С» попал на видео

Так, артустановка «Мста-С» с одного выстрела может вывести из строя артустановку противника на противоположном берегу Днепра.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Наша съемочная группа к позициям артиллерии приближается скрытно, чтобы не привлекать к себе внимание. Пешком, цепочкой друг за другом, выдерживая дистанцию, чтобы не создавать толпу. Стоит ясная погода, обычно в таких условиях беспилотники ведут разведку.

Отсюда до позиций противника - 11 километров. Наши установки занимают выгодный огневой рубеж. Рабочая дальность орудия составляет более 20 километров. Ближе - нет необходимости, чтобы не рисковать экипажем. Совсем недавно произошел случай, который это доказал.

«Где-то снарядов 15 мы выстрелили, и после выстрелов по нам начали обстрел. В метрах 100-200 приземляться начали снаряды. Мы резко собрались, орудие отбили и уехали вовремя. За всех боялся, за свой расчет, что я не смогу. Но я сумел, все сделал, вывез всех», - рассказывает российский военнослужащий.

Техника так же постоянно меняет маршруты и огневые точки, чтобы не набивать тропу и не оставлять следов. Снарядами приходится в буквальном смысле жонглировать, особенно если дозарядка происходит прямо на позициях. Успех боя зависит от скорости и точности.

Здесь служит самый молодой командир орудия. Позывной «Малой» он носит еще со службы в десантных войсках. В прошлом у Малого - 11 прыжков с парашютом. Сейчас у его расчета каждый день бывает столько же подбитых вражеских целей.

Тут скорость очень важна, в орудии особенно. Чтобы быстро зарядиться. когда цель приходит, надо быстро прибежать к ней, выйти на позицию. Артиллерийская установка «Мста-С» с одного выстрела может вывести из строя артустановку противника на противоположном берегу Днепра. Важное преимущество этой артустановки состоит в том, что она покидает позиции своим ходом. Ее не нужно буксировать. Более того, эта проходимая машина на базе танка преодолеет любое бездорожье.

Когда данные средств наблюдения подтверждают точное попадание, расчет перемещается на запасные позиции, пока не поступят новые вводные. То с одного, то с другого берега Днепра постоянно слышатся выстрелы. Контрбатарейной и борьба на Херсонском направлении продолжается.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм​ самоходно-артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» Южного военного округа в рамках спецоперации. Так, российские военные из САУ «Мста-С» уничтожили огневые точки украинских боевиков.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.