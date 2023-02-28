В стране и мире Корреспондент показал, как уничтожают мины «Лепесток», разбросанные врагом по Донецку Андрей Аркадьев Владислав Кустов Киевские формирования продолжают скидывать в ДНР противопехотные мины «Лепесток». Они взрываются от нажатия и незаметны на земле. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Петровском районе Донецка обезвреживают мины «Лепесток», которыми украинские боевики обстреляли жилые кварталы сегодня ночью. Кадры с места, где сейчас обезвреживают мины, показал корреспондент Владислав Кустов. «Ночью украинские боевики разбросали по жилым кварталам в частном секторе мины-лепестки противопехотные, очень опасные, которые травмируют, калечат человека, отрывают ноги», - сказал он. Мирные жители опасаются ходить по улицам. На месте работают саперы МЧС ДНР, они обнаруживают опасные находки на крышах зданий, в траве, на дорогах, во дворах жилых домов. Эти мины очень сложно разглядеть в траве. Вооруженные формирования Украины начала активно минировать населенные пункты ДНР минами (ПФМ) «Лепесток» с середины прошлого лета. Экспертное мнение и аналитика