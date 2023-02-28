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МО РФ: сорваны попытки атак БПЛА Украины на инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи

13:45 28.02.2023
Украинские беспилотники были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России.
МО РФ: сорваны попытки атак БПЛА Украины на инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российское оборонное ведомство сообщает о срыве удара украинских беспилотников по Краснодарскому краю и Адыгее. 

Как уточнили в Минобороны России, враг целился в объекты гражданской инфраструктуры этих двух регионов страны. 

«Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены», - говорится в сообщении. 

В МО РФ добавили, что оба украинских беспилотника потеряли управление и отклонились от изначальной траектории полета. Один БПЛА вообще упал в поле, а другой не нанес вреда атакуемому объекту инфраструктуры. 

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о тренировке ПВО по взаимодействию с гражданскими органами управления в Западной зоне ответственности. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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