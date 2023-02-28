Песков заявил, что у Путина есть полная информация о закрытии воздушного пространства над Петербургом

Ранее стало известно о том, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты, однако вскоре воздушное пространство снова открыли.

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Российскому президенту Владимиру Путину предоставили полную информацию о закрытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом во вторник 28 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У президента полная информация на этот счет. Было бы неправильно все-таки нам об этом говорить. Этим должны заниматься те, кто за это отвечает», - ответил он на вопрос журналистов.

Песков подчеркнул, что россиянам следует ориентироваться на заявления от авиационных властей или от военных. Так он ответил на вопрос, почему воздушное пространство Санкт-Петербурга было закрыто.

Сообщения о его закрытии появились утром 28 февраля, причина осталась неизвестной. По некоторым сообщениям, это могло случиться из-за неопознанного летающего объекта. Вскоре после этого аэропорт продолжил работу в штатном режиме, первые самолеты уже возобновили полеты.