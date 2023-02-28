В стране и мире Небо на Петербургом открыто после временной приостановки полетов Алексей Курильченко Первые самолеты уже возобновили полеты над Северной столицей. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости Читайте нас на: Воздушное пространство над Санкт-Петербургом открыли после временной приостановки полетов. Аэропорт Пулково работает в обычном режиме. Судя по данным с сайта Flightradar, первые самолеты уже возобновили полеты. О причинах закрытия воздушного пространства официальной информации не поступало. Напомним, власти Северной столицы утром 28 февраля сообщили о том, что Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Причина указана не была. По неофициальным данным, воздушное пространство было закрыто из-за неопознанного летающего объекта. Экспертное мнение и аналитика