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Небо на Петербургом открыто после временной приостановки полетов

Алексей Курильченко
12:07 28.02.2023
Первые самолеты уже возобновили полеты над Северной столицей.
Небо на Петербургом открыто после временной приостановки полетов
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Воздушное пространство над Санкт-Петербургом открыли после временной приостановки полетов. Аэропорт Пулково работает в обычном режиме.

Судя по данным с сайта Flightradar, первые самолеты уже возобновили полеты. О причинах закрытия воздушного пространства официальной информации не поступало.

Напомним, власти Северной столицы утром 28 февраля сообщили о том, что Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Причина указана не была. По неофициальным данным, воздушное пространство было закрыто из-за неопознанного летающего объекта.

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