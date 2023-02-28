Песков заявил, что РФ не поступится новыми регионами и Конституцией в случае переговоров с Киевом

Представитель Кремля добавил, что Киев запретил себе говорить с Москвой - исходя из этого и определяются действия российской стороны.

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В случае, если Москва и Киев начнут мирные переговоры, российская сторона не поступится важными для нее реалиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в настоящее время Кремль исходит из того, что власти Украины юридически запретили себе вести переговоры с Москвой.

«Существуют определенные реалии, имею в виду новые российские территории. Существует конституция РФ, которой российская сторона не сможет поступиться никогда. Это важная реалия. И также существуют цели России, которая она выполняет в ходе СВО», - заявил Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что достигнуть целей можно и за столом переговоров - при благоприятном стечении обстоятельств и положительном отношении Киева к этому.

Ранее Песков заявил, что каких-либо условий для ведения переговоров с Украиной не наблюдается. Поэтому Россия продолжает достигать поставленных целей специальной военной операции.